Le parti dell albero che sono sotto terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le parti dell albero che sono sotto terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RADICI

Significato/Curiosita : Le parti dell albero che sono sotto terra

Celeb ("argento") e dal suffisso -orn ("albero") e significa quindi "albero d'argento". è anche il nome dell'albero di tol eressëa discendente di telperion... 2011 radici – gruppo chimico e tessile italiano radici (titolo originale roots: the saga of an american family) – romanzo del 1976 di alex haley radice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

