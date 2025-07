Lo sono le parti querelanti nei cruciverba: la soluzione è Lese

LESE

Curiosità e Significato di Lese

Perché la soluzione è Lese? Le parti querelanti si riferisce alle persone o enti che intentano una querela, ovvero che denunciano formalmente un illecito. Sono coloro che portano avanti l'azione legale, sostenendo di essere stati vittime di un reato. In ambito giudiziario, rappresentano la parte che accusa e cerca giustizia. Conoscere chi sono è fondamentale per comprendere come funziona il procedimento penale.

Come si scrive la soluzione Lese

L Livorno

E Empoli

S Savona

E Empoli

