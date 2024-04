La Soluzione ♚ Albero di prugne La definizione e la soluzione di 6 lettere: Albero di prugne. SUSINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Albero di prugne: Scandinavia meridionale. il sostantivo prugna è da preferire per nominare i frutti allungati del pruno domestico, un albero coltivato in europa da tempi più... Il pruno europeo, chiamato anche prugno o susino (Prunus domestica L., 1753), è una pianta della famiglia delle Rosacee che produce i frutti noti col nome di prugna o susina. Il frutto contiene le vitamine A-B1-B2 e C e alcuni sali minerali: il potassio, il fosforo, il calcio e il magnesio. La polpa della susina è utile al fegato per compiere il processo della secrezione biliare. Altre Definizioni con susino; albero; prugne; L albero con le noci di cocco; Un albero d alta montagna; Il grande albero delle cui foglie si nutre il koala; Gli alberi delle prugne;

La risposta a Albero di prugne

SUSINO

S

U

S

I

N

O

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Albero di prugne' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.