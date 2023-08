Mancanza di correttezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mancanza di correttezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SLEALTÀ

Significato/Curiosita : Mancanza di correttezza

Da scandali finiti alla ribalta delle cronache in merito alla mancanza di correttezza, trasparenza ed equità nelle procedure espletate. giulio chiarugi... Lui a informare la giornalista; quindi zara licenzia meyers per la sua slealtà nei confronti della campagna, dimostrata dal suo incontro con duffy. in...