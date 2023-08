Se è inesploso può essere disinnescato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è inesploso può essere disinnescato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORDIGNO

Un maggior numero di mine inesplose stimate appartiene ad iraq e afghanistan. esistono numerosi tipi di mine antiuomo: oggi se ne producono circa 340 tipi... Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. una bomba (detta anche ordigno) è un'arma esplosiva che utilizza la reazione esotermica di un materiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

