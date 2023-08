Si fanno a ferite e mummie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fanno a ferite e mummie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BENDAGGI

Significato/Curiosita : Si fanno a ferite e mummie

Studio delle mummie ha stabilito che il penultimo pasto di ötzi fu a base di carne di stambecco, cereali e bacche, mentre l'ultimo pasto si era supposto... Il bendaggio linfostatico è una particolare tecnica di bendaggio che riduce o interrompe il flusso di linfa attraverso il corpo. si applica, per esempio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si fanno a ferite e mummie : fanno; ferite; mummie; Si fanno discernendo fra caso e caso; Se ne fanno pipe di pregio; fanno disperare i cani; fanno vita da asceti; fanno temere il crollo; ferite superficiali della cute; Sono conferite per decreto; Trasferite sulla pelle fanno le veci dei veri tatuaggi; Un pericolo delle ferite non disinfettate; ferite , danneggiate; Avvolgono le mummie ; L albero che dava il legno per i sarcofaghi delle mummie ; Il legno di molti sarcofaghi delle mummie egizie;

