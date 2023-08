La famiglia tedesca dei supermercati Aldi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La famiglia tedesca dei supermercati Aldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALBRECHT

Significato/Curiosita : La famiglia tedesca dei supermercati aldi

Negozio aldi (albrecht-discount). in seguito a una discussione sulla possibilità di vendere sigarette, la catena di supermercati venne divisa in aldi nord... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. albrecht dürer (afi: ['albçt 'dy]), in italiano arcaico noto anche come alberto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

