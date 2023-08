Esperto di rivestimenti protettivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esperto di rivestimenti protettivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LACCATORE

Avessero ormai raggiunto i 1.000 °c, e che ci fosse il rischio di fusione dei rivestimenti del combustibile e dell'uranio stesso del reattore con ulteriore... Carattere baskerville fu disegnato da john baskerville. egli fu attivo come laccatore e incisore di lapidi anche se le sue vere passioni erano la stampa e la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

