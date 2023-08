Metallo per lucenti rivestimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo per lucenti rivestimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CROMO

Significato/Curiosita : Metallo per lucenti rivestimenti

Inoltre per la loro resistenza alla corrosione in acqua. è un metallo bianco-grigiastro, lucente ed eccezionalmente resistente alla corrosione. lo zirconio... Il cromo è l'elemento chimico di numero atomico 24 e il suo simbolo è cr. è il primo elemento del gruppo 6 del sistema periodico, facente parte del blocco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

