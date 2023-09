Un tessuto per rivestimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tessuto per rivestimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SATIN

Significato/Curiosita : Un tessuto per rivestimenti

Il tessuto epiteliale è uno dei quattro tipi fondamentali di tessuto che compongono il corpo degli animali. è costituito da cellule di forma regolare... Il raso o satin è un tessuto fine, lucido, uniforme, liscio, dalla mano morbida. costruito con armatura a raso, in cui i punti di legatura sono radi e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un tessuto per rivestimenti : tessuto; rivestimenti; Il tessuto allo stato grezzo; Il tessuto dei kilt; Un morbido tessuto di lana; Un tessuto a coste rilevate; tessuto leggero e trasparente; Esperto di rivestimenti protettivi; Metallo per lucenti rivestimenti ; Esegue aurei rivestimenti ; Riquadri di ceramica per i rivestimenti ; rivestimenti esterni;

Cerca altre Definizioni