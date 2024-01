La definizione e la soluzione di: Un esperto in promozioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La morte di Michael Jackson è avvenuta il 25 giugno 2009 a Los Angeles, alle 14:26 ora americana presso l'ospedale UCLA Medical Center. Vi fu trasportato in ambulanza dopo che perse conoscenza nella casa al numero 100 di North Carolwood Drive di Hombly Hills, un esclusivo quartiere collinare di Los Angeles. Jackson si trovava in città dal dicembre 2008 per ultimare i preparativi, ed in seguito partecipare alle prove, del previsto residency show This Is It, ovvero la serie di quelli che sarebbero dovuti essere i suoi concerti del ritorno, e d'addio, alle scene, organizzati dalla AEG Live e che avrebbero dovuto svolgersi a Londra presso l'O2 Arena a partire dal luglio successivo. Le prove a cui prendeva parte si svolgevano presso lo Staples Center; pertanto Jackson soggiornò nella casa di Hombly Hills messa a disposizione dalla AEG Live, per un affitto mensile di 100.000 dollari.

Alle ore 10:40 del 25 giugno, Jackson, che soffriva di insonnia cronica ormai da anni, dopo un'ennesima notte insonne e l'assunzione di alcuni sedativi, venne messo sotto anestesia con un potente farmaco, un agente ipnotico chiamato Propofol, da Conrad Murray, un medico personale ingaggiato dalla AEG Live perché si occupasse del cantante durante le prove e il tour previsto. Tuttavia, secondo la ricostruzione del medico stesso, qualche minuto dopo Jackson ebbe una crisi respiratoria e, dopo alcuni inutili tentativi di rianimazione da parte del medico, furono chiamati i soccorsi e Jackson fu portato d'urgenza in ospedale, dove però vi giunse già in coma; dopo altri 42 minuti di tentativi per rianimarlo da parte del personale medico, Michael Jackson venne dichiarato morto. A seguito dell'autopsia, i risultati dei test tossicologici indicarono che la causa della morte era da attribuire ad un'intossicazione acuta da Propofol in concomitanza all'azione di alcune benzodiazepine.

Conrad Murray, il medico che somministrò tali farmaci al cantante, secondo la sua versione per permettergli di dormire, fu processato e condannato a 4 anni di reclusione per omicidio colposo, il massimo della pena in California per questo tipo di reato.