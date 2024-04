La Soluzione ♚ Vi cenò Cristo risorto La definizione e la soluzione di 6 lettere: Vi cenò Cristo risorto. EMMAUS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Vi ceno cristo risorto: Emmaus (Greco della koiné: µµa, letto Emmaus; in ebraico , Hammat, significa "sorgente calda", in arabo , Imwas) era un'antica città della Palestina, situata a undici chilometri (ipotizzando 185 metri * 60 stadi) da Gerusalemme. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Emmaus (Greco della koiné: µµa, letto Emmaus; in ebraico , Hammat, significa "sorgente calda", in arabo , Imwas) era un'antica città della Palestina, situata a undici chilometri (ipotizzando 185 metri * 60 stadi) da Gerusalemme. discepolo m sing chi studia o segue gli insegnamenti di un maestro Democrito fu un discepolo di Leucippo

Anassimandro fu un discepolo di Talete

Gorgia fu un discepolo di Empedocle (religione) , (cristianesimo) ciascuno degli apostoli e degli altri seguaci di Cristo Sillabazione di | scé | po | lo Etimologia / Derivazione dal latino discipulus ossia "allievo" Sinonimi alunno, allievo, scolaro, studente, discente, educando

Contrari insegnante, docente, professore, precettore Parole derivate condiscepolo Altre Definizioni con emmaus; cenò; cristo; risorto; Un dipinto di Caravaggio; Un dipinto di Caravaggio; Il museo di Napoli con il mirabile Cristo Velato; Conserva il Cristo morto e lo Sposalizio della Vergine;

