I Sovietici la costruirono sul lago Ladoga per rifornire Leningrado assediata

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'I Sovietici la costruirono sul lago Ladoga per rifornire Leningrado assediata' è 'Strada Della Vita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STRADA DELLA VITA

Perché la soluzione è Strada Della Vita? La Strada della Vita si riferisce a un percorso fondamentale costruito dai Sovietici sul lago Ladoga durante l'assedio di Leningrado. Questa via permetteva di trasportare rifornimenti e persone attraverso le acque ghiacciate, garantendo la sopravvivenza della città circondata dalle forze nemiche. La sua importanza risiedeva nel collegare le aree interne con il fronte, assicurando il passaggio di cibo, medicine e altri materiali essenziali. La Strada della Vita divenne simbolo di resistenza e speranza durante quei mesi difficili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I Sovietici la costruirono sul lago Ladoga per rifornire Leningrado assediata". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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I Sovietici la costruirono sul lago Ladoga per rifornire Leningrado assediata nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Strada Della Vita

Se la definizione "I Sovietici la costruirono sul lago Ladoga per rifornire Leningrado assediata" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I Sovietici la costruirono sul lago Ladoga per rifornire Leningrado assediata" conferma che la soluzione 'Strada Della Vita' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Strada Della Vita

S Savona T Torino R Roma A Ancona D Domodossola A Ancona D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona V Venezia I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I Sovietici la costruirono sul lago Ladoga per rifornire Leningrado assediata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Strada Della Vita' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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