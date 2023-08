Arbusto anche detto fiore dell angelo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arbusto anche detto fiore dell angelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FILADELFO

Significato/Curiosita : Arbusto anche detto fiore dell angelo

Tipico della macchia mediterranea, viene chiamato anche mortella. il mirto ha portamento di arbusto o cespuglio, alto tra 0,5–3 m, molto ramificato ma... Latino: philadelphus lituano: filadefas portoghese: filadelfo russo: (filadel'f) spagnolo: filadelfo ungherese: philadelphosz deriva dal nome greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

