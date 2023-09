L arbusto da cui si ricava la tapioca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arbusto da cui si ricava la tapioca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANIOCA

Significato/Curiosita : L arbusto da cui si ricava la tapioca

Nord e 30° sud. la radice viene preparata e cucinata in moltissimi diversi modi; tra l'altro, se ne ricava una fecola nota come tapioca. la specie è coltivata... Si ritiene che la manioca derivi dalla sottospecie flabellifolia, proveniente dal brasile centro-occidentale. in quest'area la manioca viene coltivata probabilmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

