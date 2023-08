Un ambiente arido e privo di vegetazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ambiente arido e privo di vegetazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DESERTICO

Significato/Curiosita : Un ambiente arido e privo di vegetazione

Elevate nel nord. le precipitazioni sono scarse e la maggior parte della somalia ha un ambiente semiarido o arido, adatto solo per la pastorizia nomade praticata... Commons contiene immagini o altri file su clima arido (en) clima desertico / clima desertico (altra versione), su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

