La definizione e la soluzione di: Arido asciutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Arido asciutto

È possibile praticare colture ortive in asciutto a ciclo primaverile estivo. ad esempio, il melone in asciutto è rinomato per le produzioni di ottima qualità... Secco è un aggettivo che indica aridità, cioè "scarso di acqua o umidità". Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Un ambiente arido e privo di vegetazione; arido , asciutto; Ne ha poco chi è arido ; Diventare arido ; asciutto e tonico; Snello asciutto ; asciutto e senza fronzoli; Esile asciutto ;

Cerca altre Definizioni