Spoglie di vegetazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spoglie di vegetazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BRULLE

Significato/Curiosita : Spoglie di vegetazione

Come quelli di nasso (náxos) e di paro (páros), con grotte meravigliose. sono isole per lo più spoglie di vegetazione, il cui aspetto squallido contrasta... Omaha, che si trova sul fiume missouri. è stato caratterizzato da praterie brulle e aride, specialmente nella parte occidentale, ideali per l'allevamento...