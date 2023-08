Vivono in mari e laghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivono in mari e laghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALOSE

Significato/Curiosita : Vivono in mari e laghi

Pinnipedi. le foche vivono principalmente lungo le coste di mari ghiacciati, freddi e temperati, più raramente nei mari caldi e nei laghi (saimaa, mar caspio... Appartengono alcuni tra i pesci più importanti commercialmente come aringhe, alose e sardine. sono diffusi in tutti i mari e gli oceani del mondo tranne quelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vivono in mari e laghi : vivono; mari; laghi; Molluschi dalla conchiglia allungata che vivono nella sabbia; vivono secondo la regola; vivono a Dallas e Houston; vivono in maniera stravagante; Scienza che studia i rapporti tra gli organismi e i terreni in cui essi vivono ; Un tipico uccello dei mari intertropicali; Fu una delle Repubbliche mari nare; Cane il capitano di ventura la cui vedova si risposò con Filippo mari a Visconti; mari na Italiana; Pesce dei mari caldi; Argine per laghi artificiali; Versano le acque nei laghi ; Navigano sui laghi ; Lo stato con i laghi di Ocrida e di Scutari; Lo studio dei laghi ;

Cerca altre Definizioni