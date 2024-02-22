Vivono spesso in simbiosi con paguri e pesci pagliaccio
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Vivono spesso in simbiosi con paguri e pesci pagliaccio' è 'Anemoni Di Mare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ANEMONI DI MARE
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Perché la soluzione è Anemoni Di Mare? Gli anemoni di mare sono organismi marini che vivono spesso in stretta relazione con paguri e pesci pagliaccio, formando un rapporto di mutua assistenza. Questi animali offrono protezione e un ambiente sicuro ai loro ospiti, che a loro volta difendono l'anemone da predatori e si nutrono dei loro resti. La loro convivenza rappresenta un esempio di simbiosi, un'alleanza naturale che arricchisce l'ecosistema marino e favorisce la sopravvivenza di entr
Vivono spesso in simbiosi con paguri e pesci pagliaccio nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Anemoni Di Mare
Questa pagina è dedicata alla definizione "Vivono spesso in simbiosi con paguri e pesci pagliaccio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Anemoni Di Mare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vivono spesso in simbiosi con paguri e pesci pagliaccio
- Risposta: ANEMONI DI MARE
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 7-2-4
- Schema utile: A______ __ ____
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Anemoni Di Mare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vivono spesso in simbiosi con paguri e pesci pagliaccio". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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