Situata a distanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Situata a distanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LONTANA

Significato/Curiosita : Situata a distanza

Consente di inviare (ma non di ricevere) segnali ad un altro dispositivo situato a distanza per comandarlo. il telecomando è in genere un oggetto di piccole dimensioni... Terra lontana (en) terra lontana, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) terra lontana, su imdb, imdb.com. (en) terra lontana, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Situata a distanza : situata; distanza; situata in profondit√†; situata alloggiata; √ą situata di fronte a Dover; Nota necropoli situata ad Atene; Localit√† francese situata di fronte a Dover; situata molto in basso; Zona del campo di rugby situata dietro ciascuna porta; Permette di azionare a distanza un dispositivo; Per visite a distanza ; Gare di corsa che si svolgono sulla distanza di circa 20 km; Vedono male a distanza ; A notevole distanza ; Comunicazione vocale a distanza ; Come la distanza fra una lente e la sua fiamma;

