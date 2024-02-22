Si pettina sulla fronte

SOLUZIONE: FRANGETTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si pettina sulla fronte" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si pettina sulla fronte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Frangetta? La frangetta è un piccolo ciuffo di capelli che si pettina sulla fronte, spesso per motivi estetici o per sistemare i capelli. Questa acconciatura può dare un tocco di stile e personalità al look, evidenziando il volto e creando un effetto di eleganza o casualità. La cura di questa piccola frangia può variare, ma rimane un dettaglio importante nel modo di presentarsi.

La soluzione associata alla definizione "Si pettina sulla fronte" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si pettina sulla fronte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Frangetta:

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli G Genova E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si pettina sulla fronte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

