Nota città francese sulla Manica

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Nota città francese sulla Manica' è 'Calais'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALAIS

Perché la soluzione è Calais? Calais è una città francese situata sulla costa della Manica, conosciuta principalmente per il suo porto che collega la Francia all’Inghilterra. La sua posizione strategica ha fatto di essa un punto di passaggio importante per i viaggiatori e le merci tra i due Paesi. La città ospita anche un famoso centro di accoglienza per migranti e rifugiati, che spesso attraversano il Canale della Manica in cerca di una vita migliore. Calais rappresenta un crocevia di culture e storie diverse.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nota città francese sulla Manica". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Nota città francese sulla Manica nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Calais

Questa pagina è dedicata alla definizione "Nota città francese sulla Manica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nota città francese sulla Manica" conferma che la soluzione 'Calais' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Calais

C Como A Ancona L Livorno A Ancona I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nota città francese sulla Manica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Calais' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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