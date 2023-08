Lo patì anche Dante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo patì anche Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESILIO

Significato/Curiosita : Lo pati anche dante

dante gabriel rossetti, nato gabriel charles dante rossetti (londra, 12 maggio 1828 – birchington-on-sea, 10 aprile 1882), è stato un pittore e poeta britannico... Distinguere tra "esilio interno" (o "confino"), ovvero il reinsediamento forzato all'interno della propria nazione di residenza, e l'"esilio esterno", ovvero... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

