Pena per regnanti spodestati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pena per regnanti spodestati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ESILIO

Significato/Curiosita : Pena per regnanti spodestati

Vaticano e pena di morte nella città del vaticano. gli organi giudiziari della città del vaticano esercitano la giurisdizione per competenza; la pena di morte... Distinguere tra "esilio interno" (o "confino"), ovvero il reinsediamento forzato all'interno della propria nazione di residenza, e l'"esilio esterno", ovvero... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Pena per regnanti spodestati : pena; regnanti; spodestati; Il primo giorno appena passato; Una pena che colpisce soltanto la tasca; Vi furono abbandonati Romolo e Remo appena nati; Il trafficato aeroporto appena fuori Bergamo; Vi si parla del film appena visto; Principe delle case regnanti di Asburgo Austria e Asburgo Lorena; Scacciavano i re regnanti ; Una famiglia di regnanti ;

Cerca altre Definizioni