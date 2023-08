Luogo per religiosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo per religiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ABBAZIA

Significato/Curiosita : Luogo per religiosi

Fonti. il turismo religioso è la forma di turismo che ha come principale obiettivo la fede e quindi la visita ai luoghi religiosi (come santuari, chiese... Per "abbazia" in toponomastica si intende non soltanto l'edificio in sé, ma anche l'insediamento che si è sviluppato intorno a esso. la prima abbazia di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Luogo per religiosi : luogo; religiosi; Il capoluogo delle Samoa Americane; In quale luogo ; Che era già situato in un dato luogo ; Un luogo per anime solitarie; Nativo di un capoluogo di provincia lombardo; Intensamente religiosi ; Sono religiosi giapponesi; Sistema di governo con a capo uno o più religiosi ; Abiti religiosi ; Il complesso dei religiosi ;

Cerca altre Definizioni