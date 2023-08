Fila a pelo d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fila a pelo d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALISCAFO

Significato/Curiosita : Fila a pelo d acqua

Marina a barriera formata da gruppi di scogli disposti in fila che generalmente si trovano al pelo dell'acqua, a volte affioranti, a volte sommersi a poca... Contiene il lemma di dizionario «aliscafo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su aliscafo (en) aliscafo, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

