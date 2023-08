Donna che misura le clienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donna che misura le clienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SARTA

Significato/Curiosita : Donna che misura le clienti

Suggerimenti del progetto di riferimento. la misura della scarpa è una indicazione numerica delle sue dimensioni. per la misura delle scarpe ci sono diversi sistemi... Cercando altri significati, vedi sarto (disambigua). disambiguazione – "sarta" rimanda qui. se stai cercando il cognome italiano, vedi sarti (cognome)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Donna che misura le clienti : donna; misura; clienti; Titolo da nobil donna ; Una donna del rango di Giove; donna quasi analfabeta; Nome russo di donna ; Vedono in ogni donna una rivale; Unità di misura del gasolio; Dispositivo che misura la portata volumetrica del fluido in un tubo chiuso; Una grandezza utilizzata per misura re le reazioni chimiche; Strumento per misura re la differenza di livello tra due punti; Un indice che misura gli zuccheri nel sangue; Non è benvisto dai suoi clienti ma non è il commesso particolarmente insistente; I suoi clienti sono anche tifosi; Hanno clienti amanti della lettura; La tessera che rende affezionati i clienti ; I loro clienti finiranno per portare delle montature;

