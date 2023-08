Un collega di Placido Domingo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un collega di Placido Domingo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TENORE

Significato/Curiosita : Un collega di placido domingo

Premio wolf per le arti 2012 josé plácido domingo embil, noto come plácido domingo (madrid, 21 gennaio 1941), è un tenore, baritono e direttore d'orchestra... Cercando altri significati, vedi tenore (disambigua). estensione delle voci e relative ottave in musica il termine tenore definisce un tipo vocale e il cantante... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

