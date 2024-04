La Soluzione ♚ Placido e flemmatico La definizione e la soluzione di 9 lettere: Placido e flemmatico. POSAPIANO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Placido e flemmatico: Il flemmatico (dal greco antico fµa, flègma, cioè muco, catarro, o anche linfa) è uno dei quattro temperamenti presi in considerazione dalla patologia... Speedy Gonzales (o González), "il topo più veloce di tutto il Messico", è un topo di un cartone animato della serie Looney Tunes della Warner Bros. Le caratteristiche peculiari di Speedy Gonzales sono la sua estrema velocità nel correre e il suo stereotipato accento messicano. Solitamente indossa un sombrero giallo, camicia bianca e pantaloni bianchi e un fazzoletto rosso. Ad oggi, sono stati realizzati 46 cortometraggi con Speedy protagonista ... Altre Definizioni con posapiano; placido; flemmatico; Il tenore Placido; Un collega di Placido Domingo; Non assale il flemmatico;

La risposta a Placido e flemmatico

POSAPIANO

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Placido e flemmatico' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.