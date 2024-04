La Soluzione ♚ Può sostituire il titolare d un dicastero La definizione e la soluzione di 12 lettere: Può sostituire il titolare d un dicastero. VICEMINISTRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Puo sostituire il titolare d un dicastero: Venga emanato da un ministro nell'ambito di competenza del proprio dicastero, il procedimento è semplificato ed esso assume la forma del decreto ministeriale... Un/una viceministro/a è, in alcuni Paesi, un componente del governo che può assumere la carica di ministro/a ad interim quando il/la primo/a ministro/a è temporaneamente assente. La posizione è spesso paragonata a quella di "numero due" della gerarchia militare o civile nella pubblica amministrazione, in quanto può essere titolare di poteri delegati dal suo diretto superiore. Altre Definizioni con viceministro; sostituire; titolare; dicastero; Può sostituire lo zucchero; Può sostituire il tè; La formazione titolare che scende in campo nella pallavolo; L ufficio del titolare della diocesi;

VICEMINISTRO

