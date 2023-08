Arbusti per siepi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arbusti per siepi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CESPUGLI

Significato/Curiosita : Arbusti per siepi

arbusti al fine di dare loro una forma geometrica, diversa da quella naturalmente assunta dalla pianta, per scopi ornamentali. si formano così siepi formali... Condivise da alcune sue specie, in particolare s. tragus: in autunno, il cespuglio di alcune specie annuali si stacca dalle radici e forma una "palla" vegetale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Arbusti per siepi : arbusti; siepi; arbusti sempreverdi dalle bacche nerastre; arbusti delle Ande le cui radici hanno proprietà medicinali; arbusti delle Rosacee; arbusti dall odore aromatico; arbusti con fiorellini gialli; Arbusto sempreverde molto usato per le siepi ; Si colgono nelle siepi ;

