La definizione e la soluzione di 7 lettere: I metri di una corsa con le siepi. TREMILA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo numerale

Significato e Curiosità su: Tremila anni di attesa (Three Thousand Years of Longing) è un film del 2022 diretto da George Miller. La pellicola è l'adattamento cinematografico di uno dei racconti della raccolta del 1994 Il genio nell'occhio d'usignolo (The Djinn in the Nightingale's Eye), scritta da Antonia Susan Byatt.



tremila , 3000 inv

(matematica) tre volte mille; numero che viene dopo il duemilanovecentonovantanove e prima del tremilauno; è tre volte il cubo di cinque per quello di due corrisponde al numero 3000

Sillabazione

tre | mì | la

Pronuncia

IPA: /,tre'mila/

Etimologia / Derivazione

composto di tre e mila