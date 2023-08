Un pratico attrezzo per togliere i rovi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pratico attrezzo per togliere i rovi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : DECESPUGLIATORE

Significato/Curiosita : Un pratico attrezzo per togliere i rovi

Dei pesi, il salto dei fossati, il passo militare, la pratica al taglio degli alberi, dei rovi e alla levigazione del legname. gli uomini inoltre erano... Di dizionario «decespugliatore» wikimedia commons contiene immagini o altri file su decespugliatore scopri quali sono i decespugliatori economici nel mercato...

