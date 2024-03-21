Le spine del legno

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le spine del legno' è 'Schegge'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCHEGGE

Perché la soluzione è Schegge? Le schegge sono piccole porzioni di legno che si staccano spontaneamente o accidentalmente da una superficie durante lavorazioni o utilizzi. Si formano quando il legno si rompe o si scheggia, creando frammenti appuntiti e irregolari. Questi frammenti possono essere pericolosi, poiché facilmente causano ferite o danni ai tessuti. La presenza di schegge rappresenta un aspetto naturale della lavorazione del legno, evidenziando le caratteristiche e la fragilità del materiale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le spine del legno". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Le spine del legno nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Schegge

In presenza della definizione "Le spine del legno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le spine del legno" conferma che la soluzione 'Schegge' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Schegge

S Savona C Como H Hotel E Empoli G Genova G Genova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le spine del legno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Schegge' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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