sprecata = sforzo inutile - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : FATICA

"Sprecata" indica un'azione o uno sforzo impiegato senza risultati significativi o benefici. Rappresenta un investimento di tempo, energia o risorse che non produce alcun vantaggio tangibile. Può riferirsi a una fatica inutile, dove l'impegno profuso non porta a un risultato soddisfacente o atteso. La sensazione di sprecare qualcosa evoca un senso di delusione e frustrazione, poiché l'energia investita sembra andare persa. Evitare lo spreco implica una gestione oculata delle risorse e un'analisi critica delle azioni intraprese per massimizzare il rendimento e raggiungere obiettivi concreti.

