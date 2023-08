La smart card inserita nel cellulare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La smart card inserita nel cellulare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SIM

Significato/Curiosita : La smart card inserita nel cellulare

Module, modulo d'identità dell'abbonato) è una smart card che viene inserita in un telefono cellulare e consente di archiviare in modo sicuro l'imsi,... Fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. una carta sim (dall'acronimo inglese subscriber identity module, modulo d'identità dell'abbonato)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La smart card inserita nel cellulare : smart; card; inserita; cellulare; Si scattano anche con gli smart phone; La smart card che viene inserita nel cellulare; Gli smart phone Samsung; Una card all interno degli smart phone; Diffuso marchio cinese di smart phone; La smart card che viene inserita nel cellulare; Riccard o III provò a scambiarlo per il suo regno; Fu eletto papa nel 1378 senza essere card inale; Il card ine vi gira dentro; card ucci ne scrisse con i giambi; La smart card che viene inserita nel cellulare; Striscia metallica inserita nei bustini; È inserita nel cruscotto; Tesi come gli archi dell araldica che hanno una freccia già inserita ; La cani inserita nel PC; La smart card che viene inserita nel cellulare ; Messaggi inviati tramite cellulare ; Un processo biologico di divisione cellulare ; Si può coniugare con un cellulare ; Sofferenza cellulare dovuta a mancanza di ossigeno;

