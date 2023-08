Noto marchio di mele della Val di Non - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto marchio di mele della Val di Non. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MELINDA

Significato/Curiosita : Noto marchio di mele della val di non

Ghiacciaio quaternario, ed è posizionata tra il cadore (a sud) e la val pusteria (a nord), la val d'ansiei (a est) e l'alto agordino (a ovest). con i suoi 252... Fatturato medio annuo di circa 240 milioni. la melinda viene fondata nel 1989 in val di non. le mele marchio melinda sono le uniche in italia ad aver ricevuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

