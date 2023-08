Piegato a gancio sulla punta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piegato a gancio sulla punta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ADUNCO

Significato/Curiosita : Piegato a gancio sulla punta

Atleti usano una tecnica di sollevamento pesi olimpica chiamata impugnatura a gancio. questa tecnica è simile alla overhand, ma i pollici sono all'interno,... L'11 novembre 2017). ^ gli ebrei c' è ancora chi li immagina con il naso adunco, su archiviostorico.corriere.it, corriere.it, 10 dicembre 1994. url consultato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

