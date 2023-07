Piegato genuflesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piegato genuflesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CHINO

Significato/Curiosità : Piegato genuflesso

Chino è un termine che indica una posizione in cui una persona si piega in avanti, abbassando la testa o il corpo in segno di rispetto, sottomissione o umiltà. È un gesto comune in molte culture e contesti, come le cerimonie religiose, gli incontri formali o per esprimere gratitudine. Piegarsi genuflesso o chino può simboleggiare un atto di riverenza verso una figura di autorità, un gesto di ringraziamento o una dimostrazione di rispetto verso un'entità superiore. Questo gesto fisico è spesso accompagnato da un atteggiamento mentale di sottomissione o riconoscimento dell'autorità di qualcun altro. Il chino è una forma di comunicazione non verbale che può esprimere profonde emozioni o intenzioni senza l'uso delle parole.

