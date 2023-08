Molluschi dalla conchiglia allungata che vivono nella sabbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molluschi dalla conchiglia allungata che vivono nella sabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CANNOLICCHI

Significato/Curiosità : Molluschi dalla conchiglia allungata che vivono nella sabbia

I molluschi noti come cannolicchi sono caratterizzati da conchiglie allungate e sottili. Queste creature marine abitano le sabbie costiere o i fondali sabbiosi dei mari e degli oceani. La loro forma aerodinamica facilita la penetrazione nella sabbia, dove si alimentano di particelle organiche. I cannolicchi sono adattati alla vita sepolta, con un'estremità appuntita che emerge per la respirazione e l'alimentazione. La conchiglia è divisa in due valve che si aprono e chiudono per regolare l'accesso di acqua e cibo. Questi molluschi sono importanti nella catena alimentare marina e spesso indicano la salute degli ecosistemi costieri.

