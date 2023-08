Dalla forma spiccatamente allungata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dalla forma spiccatamente allungata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BISLUNGO

Significato/Curiosita : Dalla forma spiccatamente allungata

Attraversando le pianure. il clima dell'isola è piuttosto variegato: a nord è spiccatamente polare, così come al centro, mentre nel resto dell'isola il clima è... Guai (roughing it), nel quale l'animale è descritto come «uno scheletro bislungo e allampanato, dall'aria afflitta e assai cagionevole [...] una vivente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

