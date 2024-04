La Soluzione ♚ Un metallo per batterie La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un metallo per batterie. LITIO - NICHEL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un metallo per batterie: Litio-polimero batterie al litio-titanato batterie al nichel-cadmio batterie al nichel-metallo idruro batterie zinco-carbone queste batterie sono tutte a... Il litio (dal greco , líthos, "pietra") è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha numero atomico 3 e simbolo Li. È il secondo elemento del primo gruppo, ma è il primo degli elementi metallici e il capostipite dei metalli alcalini. Tra questi, l'energia di ionizzazione (5,39 eV) e l'affinità elettronica (0,618 eV) del litio sono le più alte; di conseguenza, ha anche la più alta elettronegatività (0,98, scala ... Altre Definizioni con litio; metallo; batterie; Il Li del chimico; Un elemento per batterie; Un metallo da Olimpiadi; Metallo per gronde e pluviali; Batterie agli di litio; di litio nelle batterie;

La risposta a Un metallo per batterie

LITIO

La risposta a Un metallo per batterie è LITIO di 5 lettere.