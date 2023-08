Luoghi per romitaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luoghi per romitaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RITIRI

Significato/Curiosita : Luoghi per romitaggi

Circondò di numerosi discepoli nel deserto dell'alto egitto. da questi luoghi la pratica dell'eremitismo si diffuse in tutto l'oriente, in particolar... Una speciale indulgenza per i fedeli che partecipano a ritiri spirituali mensili. durante i ritiri spirituali, favoriti dalle meditazioni, dalla lettura...

