Famelico in poesia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Famelico in poesia' è 'Edace'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EDACE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Famelico in poesia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Famelico in poesia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Edace? In poesia, la parola EDACE assume il significato di una fame profonda, un desiderio insaziabile che emerge con intensità. Questa voce esprime un'anima affamata di emozioni, conoscenza o libertà, portando il lettore a percepire un senso di insoddisfazione che spinge oltre i limiti della realtà. La sua presenza serve a sottolineare un bisogno urgente di esprimersi o di trovare senso, riflettendo una condizione di desiderio continuo che non si placa mai.

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Famelico in poesia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Edace

Quando la definizione "Famelico in poesia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Famelico in poesia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Edace:

E Empoli D Domodossola A Ancona C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Famelico in poesia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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