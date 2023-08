Finiti in un bassofondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finiti in un bassofondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARENATI

Significato/Curiosita : Finiti in un bassofondo

1945 l'olandese hr. ms. o 19 rimase incagliato su un bassofondo delle isole spratly mentre era in rotta per subic bay e dovette essere abbandonato. all'inizio... Schianta sul suolo del faerûn. il personaggio del giocatore si sveglia, arenato vicino alla riva del fiume chionthar (da qualche parte apparentemente molto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

