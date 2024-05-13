Finiti terminati

Home / Soluzioni Cruciverba / Finiti terminati

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Finiti terminati' è 'Esauriti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESAURITI

Perché la soluzione è Esauriti? Quando qualcosa è completamente utilizzato o consumato, non rimane più nulla da sfruttare, e si dice che è ormai terminato. Questo stato si riferisce a risorse, scorte o energie che non sono più disponibili, segnalando la fine di un ciclo. La parola che indica questa condizione è spesso usata quando si esauriscono le scorte di un bene o si conclude un periodo di utilizzo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Finiti terminati" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Finiti terminati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Finiti terminati nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Esauriti

Se la definizione "Finiti terminati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Finiti terminati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Esauriti:

E Empoli S Savona A Ancona U Udine R Roma I Imola T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Finiti terminati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tutti vendutiFiniti come i biglietti a teatroFiniti in un bassofondoConclusi terminatiSi svolgono a esami finitiFiniti in seccaFiniti in miseria