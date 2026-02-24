Sono uomini finiti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono uomini finiti' è 'Adulti'.

SOLUZIONE: ADULTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono uomini finiti" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono uomini finiti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Adulti? Gli adulti rappresentano le persone che hanno raggiunto la piena maturità fisica e mentale, avendo superato l’età dell’infanzia e dell’adolescenza. Sono individui capaci di assumersi responsabilità, di prendere decisioni e di affrontare le sfide della vita quotidiana con autonomia. Questa fase della vita è caratterizzata da esperienze accumulate e da un senso di realizzazione personale. La crescita e lo sviluppo continuo accompagnano il loro percorso, che li distingue dai più giovani.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sono uomini finiti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono uomini finiti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Adulti:

A Ancona D Domodossola U Udine L Livorno T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono uomini finiti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

