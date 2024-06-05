Incagliati nel bassofondo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Incagliati nel bassofondo' è 'Arenati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARENATI

Come completare la definizione Definizione: Incagliati nel bassofondo

Incagliati nel bassofondo Risposta: ARENATI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: A______

A______ Inizia con: A

A Finisce con: I

Perché la soluzione è Arenati? Gli arenati sono corpi di sedimenti che si depositano sul fondo di un corpo idrico, come un mare o un estuario, e rimangono incagliati nel bassofondo. Questi accumuli di sabbia, ghiaia o ciottoli si formano attraverso il deposito di materiale trasportato dall’acqua, creando zone di accumulo che influenzano la navigazione e l’ecosistema locale. La presenza di arenati può determinare cambiamenti nella profondità del fondale e nella dinamica dell’ambiente marino, modificando il paesaggio sottomarino.

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Nei cruciverba, 'Incagliati nel bassofondo' si risolve con Arenati

Per risolvere la definizione "Incagliati nel bassofondo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arenati'.

Schemi utili per Arenati

Schema parole: 7

La soluzione inizia con A

La soluzione finisce con I

Schema iniziale: A______

Schema finale: ___NATI

Le 7 lettere della soluzione Arenati

A Ancona R Roma E Empoli N Napoli A Ancona T Torino I Imola

La soluzione 'Arenati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Incagliati nel bassofondo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.