Incagliati nel bassofondo
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Incagliati nel bassofondo' è 'Arenati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARENATI
Come completare la definizione
- Definizione: Incagliati nel bassofondo
- Risposta: ARENATI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perché la soluzione è Arenati? Gli arenati sono corpi di sedimenti che si depositano sul fondo di un corpo idrico, come un mare o un estuario, e rimangono incagliati nel bassofondo. Questi accumuli di sabbia, ghiaia o ciottoli si formano attraverso il deposito di materiale trasportato dall’acqua, creando zone di accumulo che influenzano la navigazione e l’ecosistema locale. La presenza di arenati può determinare cambiamenti nella profondità del fondale e nella dinamica dell’ambiente marino, modificando il paesaggio sottomarino.
Nei cruciverba, 'Incagliati nel bassofondo' si risolve con Arenati
Per risolvere la definizione "Incagliati nel bassofondo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arenati'.
Schemi utili per Arenati
- Schema parole: 7
- La soluzione inizia con A
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: A______
- Schema finale: ___NATI
Le 7 lettere della soluzione Arenati
La soluzione 'Arenati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Incagliati nel bassofondo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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