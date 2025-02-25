Si dice toccando i bicchieri di champagne

SOLUZIONE: CINCIN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si dice toccando i bicchieri di champagne" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dice toccando i bicchieri di champagne". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Cincin? Il termine si riferisce al gesto di sfiorare delicatamente i bicchieri di champagne durante un brindisi, simbolo di festa e complicità. È un gesto elegante che esprime allegria e condivisione tra le persone. La parola richiama il suono morbido e piacevole che si produce sfiorando i calici, creando un momento di intimità e gioia.

La definizione "Si dice toccando i bicchieri di champagne" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dice toccando i bicchieri di champagne" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cincin:

C Como I Imola N Napoli C Como I Imola N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dice toccando i bicchieri di champagne" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

